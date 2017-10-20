Селихов: у «Спартака» новая мотивация — выиграть как можно больше трофеев

Вратарь «Спартака» Александр Селихов рассказал, на что рассчитывает в нынешнем сезоне, в котором красно-белые выступают в трёх турнирах.
«Чемпионство уже в прошлом. Да и теперь у нас новая мотивация — выиграть как можно больше трофеев. Мы сейчас участвуем в трёх турнирах. Хотелось бы как можно дальше пройти в Лиге чемпионов. Мечтаю, чтобы вся Россия за нас болела. Кубок страны — тоже важный турнир, нужно хорошо выступить. Ну и, естественно, надеемся на самое высокое место в чемпионате.
Вообще, у нас непростая группа. Многие говорят: «Спартак» должен выходить в плей-офф. Но нам будет очень тяжело. Уверен. Вы видели, как «Марибор» играл с нами в Словении? Команда опасная. Если её недооценить, может наказать. А «Севилья»? Клуб топ-уровня! Не говорю уже про «Ливерпуль». Но мы никого не боимся и всегда играем на победу», — цитирует Селихова пресс-служба клуба.