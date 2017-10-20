Сенников: не может быть такого, что у футболиста пять лет одна и та же зарплата

Бывший игрок «Локомотива» и сборной России Дмитрий Сенников, недавно назначенный на должность координатора проекта РФС «Поиск талантов», рассказал о своих задачах, а также высказался по поводу идеи введения потолка зарплат для молодых игроков.
«Я изучаю талантливых российских футболистов уже давно. Посещаю детские турниры в разных городах, общаюсь с ребятами. Сейчас буду ездить в конкретные спортивные школы по всей России. Уже был в Анапе, в прошлом году — в Томске. У нас очень много талантливых ребят. У меня есть представление, что нужно делать, чтобы они развивались. У РФС есть программа развития детского футбола. Разработана единая методика по подготовке футболистов 10-14 лет. Мы будем ездить по школам, внедрять эту методику и программу в академии, общаться с детскими тренерами. Эта система специально разработана, чтобы дети по определённой программе готовились к большому футболу.
У молодёжи должно быть желание играть в футбол, а для этого надо давать больше упражнений с мячом. В совсем юном возрасте футболисты не должны бегать много кроссов, физику можно наработать потом. Нужно обучать игроков тактически, чтобы это закладывалось и доводилось до автоматизма. Вводить определённую систему, чтобы игрок с детства понимал, как нужно страховать партнёра, перемещаться по полю, знал, что такое диагональная страховка, забегание, как правильно отбирать, действовать при обороне, нападении и т. д. Хочется, чтобы при переходе во взрослый футбол у них не было тактических пробелов. Тактика и техника – это основное, что нужно закладывать детям. Это своего рода смесь испанской и итальянской школ.
Футбольный век достаточно короткий, и если игрок показывает качественный футбол и клуб предлагает ему большую зарплату, то почему нет? Я бы так уж категорично не говорил о потолке зарплат. Контракт у футболиста должен быть прогрессирующим. Допустим, если он играет 50% матчей за основную команду, то ему идёт и денежная прибавка. А если он совсем не играет, то зарплата снижается. Но не может быть такого, что пять лет одна и та же зарплата. Это неправильно! Нужно вводить определённые пункты в контракте, чтобы у футболиста был стимул развиваться, выходить на поле как можно больше, забивать и выигрывать — как у меня было в «Локомотиве», — цитирует Сенникова официальный сайт РФС.