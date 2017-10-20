Спартаковцы почтили память жертв трагедии в «Лужниках». Фоторепортаж

35 лет назад на Большой спортивной арене Центрального стадиона имени Ленина (сейчас – «Лужники») под занавес первого матча 1/16 финала розыгрыша Кубка УЕФА «Спартак» – «Харлем» произошла массовая давка, унёсшая жизни 66 болельщиков. Сегодня главный тренер «Спартака» Массимо Каррера и футболисты команды Денис Глушаков, Денис Давыдов, Артём Ребров, Андрей Ещенко и Дмитрий Комбаров возложили цветы к мемориалу в «Лужниках», установленному в память о жертвах 20 октября 1982 года.
«Чемпионат» предлагает вниманию своих посетителей фотографии с церемонии возложения цветов, подготовленные специальным фотокорреспондентом Дмитрием Голубовичем.
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