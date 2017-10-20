Два футболиста из клубов АПЛ присоединились к благотворительной кампании Маты

Защитники «Суонси Сити» Алфи Моусон и «Борнмута» Чарли Дэниелс присоединились к благотворительной кампании полузащитника «Манчестер Юнайтед» Хуана Маты. Они стали первыми игроками из АПЛ, которые присоединились к данной акции.
Мата в начале августа сообщил, что собирается жертвовать 1% от зарплаты, и призвал партнёров по команде присоединиться к нему. Цель кампании состоит в том, чтобы футболисты отдавали 1% от зарплаты в коллективный фонд, который поддерживает футбольные благотворительные организации по всему миру и детей из неблагополучных семей.
Ранее к кампании Маты уже присоединились многие футболисты, а также главный тренер «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью.
Мата призвал футболистов АПЛ поддержать его благотворительную кампанию