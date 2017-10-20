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Наставник «Севильи»: у «Спартака» было шесть моментов, пять он реализовал

20 октября 2017, пятница. 16:13 Футбол

Главный тренер «Севильи» Эдуардо Бериццо в преддверии выездного матча 9-го тура чемпионата Испании с «Атлетико» (21 октября) высказал мнение, что в прошедшей гостевой игре со «Спартаком» (1:5) в 3-м туре Лиги чемпионов соперник реализовал практически все свои голевые моменты.

«Игра против „Спартака“ была несчастным случаем, потому что мы разрешили команде, которая создала шесть настоящих моментов, забить нам пять мячей. Мы больше контролировали мяч, и мы должны продолжать делать это, но ошибки в обороне стоили нам пропущенных голов», — цитирует Бериццо AS.

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Источник: AS Сообщить об ошибке
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ФК Валенсия ФК Севилья ФК Спартак
Новости. Футбол
20 октября 2017, пятница
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