Гвардиола: Агуэро готов принять участие в матче с «Бёрнли»

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола поделился ожиданиями от предстоящего домашнего матча 9-го тура АПЛ с «Бёрнли». Встреча состоится 21 октября.
«Повторю, что, несмотря на хорошую игру в последних матчах, нам есть над чем работать. Надеюсь, мы будем продолжать побеждать. Агуэро готов принять участие в матче с «Бёрнли». Матч с «Наполи» был другим — мы должны адаптироваться к следующему поединку. Компани пока не может играть. Остальные игроки в хорошей форме и готовы к матчу.
Следующий матч – самый важный. Оппоненты должны знать, что мы всегда боремся за победу. В отличие от многих травмированных игроков, Менди решил продолжать поддерживать команду в соцсетях, быть вместе с ребятами. Менди звонит товарищам по команде и присылает сообщения мне. Он популярен и поднимает настроение игроков и болельщиков", — цитирует Гвардиолу официальный «твиттер» клуба.