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Зобнин начал тренировку в общей группе «Спартака»

20 октября 2017, пятница. 17:23 Футбол

Полузащитник Роман Зобнин начал тренировку в составе «Спартака» в общей группе, передаёт корреспондент «Чемпионата» Иван Карпов. Ранее уже сообщалось о скором возвращении хавбека в общую группу с ограничениями.

Главный тренер красно-белых Массимо Каррера 16 октября сообщил, что Зобнин, который из-за травмы не сыграл в текущем сезоне ни одного матча, сможет вернуться на поле примерно через месяц.

На занятии отсутствуют Артём Ребров, Зе Луиш и Александр Самедов, которые восстанавливаются после повреждений.

Зобнин начал тренировку в общей группе «Спартака»

Зобнин начал тренировку в общей группе «Спартака»

Фото: «Чемпионат»
Каррера: Зобнин вернётся примерно через месяц, Зе Луиш – через пару недель
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
Теги
ФК Спартак Александр Самедов Артём Ребров Зе Луиш Роман Зобнин Травмы — футбол Фото
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