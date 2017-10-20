Полузащитник Роман Зобнин начал тренировку в составе «Спартака» в общей группе, передаёт корреспондент «Чемпионата» Иван Карпов. Ранее уже сообщалось о скором возвращении хавбека в общую группу с ограничениями.
Главный тренер красно-белых Массимо Каррера 16 октября сообщил, что Зобнин, который из-за травмы не сыграл в текущем сезоне ни одного матча, сможет вернуться на поле примерно через месяц.
На занятии отсутствуют Артём Ребров, Зе Луиш и Александр Самедов, которые восстанавливаются после повреждений.
Зобнин начал тренировку в общей группе «Спартака»
Фото: «Чемпионат»
Каррера: Зобнин вернётся примерно через месяц, Зе Луиш – через пару недель