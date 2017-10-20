УЕФА может наказать Эмери за опоздания игроков «ПСЖ» с выходом на поле

Главный тренер «ПСЖ» Унаи Эмери может получить наказание от УЕФА в виде дисквалификации за непрофессиональное отношение к организации матчей, сообщает Le Parisien.
По информации издания, испанский специалист может быть дисквалифицирован за систематические опоздания игроков команды с выходом на поле в официальных матчах.
Отмечается, что ранее аналогичное наказание получал Лоран Блан во время работы главным тренером «ПСЖ». В 2014 году специалист получил условную двухматчевую дисквалификацию за опоздание игроков в гостевом матче 1/8 финала Лиги чемпионов с «Байером» (1:2).
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