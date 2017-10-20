Каррера: Аленичева поздравил, а в подсказках он не нуждается

Главный тренер «Спартака» Массимо Каррера сообщил, что поздравил бывшего наставника московской команды Дмитрия Аленичева с 45-летием.
«Да, уже поздравил Аленичева. Ничего больше. В подсказках он не нуждается», — передаёт слова Карреры корреспондент «Чемпионата» Иван Карпов.
В настоящее время Аленичев работает главным тренером «Енисея». Каррера был его ассистентом, когда только пришёл в «Спартак», а после отставки российского специалиста занял его место — сначала в качестве исполняющего обязанности, а затем и полноценного главного тренера красно-белых.
«Енисей» показал, как поздравил Аленичева с 45-летием