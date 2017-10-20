«Реал» близок к приобретению Алана

«Реал» достиг устной договорённости о переходе полузащитника «Палмейраса» Алана, утверждает AS.
17-летний футболист хорошо проявляет себя на юношеском чемпионате мира, и скауты «сливочных» разглядели в нём большой потенциал. Ожидается, что трансфер бразильца состоится летом 2018 года. В первое время Алан будет выступать за вторую команду «Реала».
Сумма отступных в контракте хавбека с «Палмейрасом» составляет € 50 млн, однако этот договор истекает уже летом 2019 года. «Королевский клуб» постарается максимально сбить цену.
«Реал» нацелился на 17-летнего игрока «Палмейраса» Алана