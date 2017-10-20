«Спартак» снова обнимается. Фоторепортаж с тренировки перед матчем с «Амкаром»

20 октября на базе в Тарасовке игроки и тренерский штаб столичного «Спартака» провели заключительное тренировочное занятие в рамках подготовки к матчу 14-го тура российской Премьер-Лиги с пермским «Амкаром».
«Чемпионат» предлагает вниманию своих посетителей фотографии с тренировки «Спартака», подготовленные специальным фотокорреспондентом Александром Мысякиным.
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Игроки «Спартака» обнимались и играли в салочки. Фоторепортаж с тренировки
Смотрите также фотографии с церемонии возложения цветов спартаковцами к мемориалу памяти жертв трагедии 20 октября 1982 года.
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