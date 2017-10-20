«Зениту» передадут рекомендации по привлечению орнитологов для защиты стадиона

«Зениту» передадут рекомендации по привлечению орнитологов для защиты крыши стадиона на Крестовском острове от бакланов-вредителей. Об этом депутату Законодательного собрания Санкт-Петербурга Алексею Цивилеву сообщил вице-губернатор города Игорь Албин.
Ранее депутат предложил напустить соколов-сапсанов на бакланов, которые, как ранее говорил Албин, портят крышу стадиона «Санкт-Петербург».
Албин сообщил Цивилеву, что генеральный проектировщик КБ «ВиПС» уже предложил техническое решение по устройству дополнительной системы защиты от птиц.
«Проектом предлагается монтаж модульной защиты, сочетающей три вида воздействия: механическое, акустическое и ультразвуковое. Рекомендации по привлечению орнитологических служб будут направлены пользователю АО «ФК «Зенит» после подписания с ними концессионного соглашения», — написал Албин депутату, сообщает Regnum.
Он также приложил шесть листов с данными об обследовании кровли, чтобы Цивилев мог их подробно изучить.