Д. Комбаров: ничья в матче ЦСКА — «Зенит» будет хорошим результатом

Защитник «Спартака» Дмитрий Комбаров поделился ожиданиями от матча 14-го тура российской Премьер-Лиги ЦСКА — «Зенит».
«Сейчас не конец чемпионата, чтобы на это смотреть. Понятно, что это наши прямые конкуренты, поэтому ничья в этом матче будет хорошим результатом. Главное, что нам самим надо брать свои очки.
ЦСКА на примере прошлых лет показывал, что можно отыграть отрыв 10 очков. Просто надо брать своё», — передаёт слова Комбарова корреспондент «Чемпионата» Иван Карпов.
В таблице РФПЛ «Спартак» на шесть очков отстаёт от идущего на втором месте ЦСКА и на восемь от лидирующего «Зенита».
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