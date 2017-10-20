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Налоговая служба Германии требует € 19,2 млн с Немецкого футбольного союза

20 октября 2017, пятница. 21:04 Футбол

Налоговая служба Германии требует € 19,2 млн с Немецкого футбольного союза (DFB), сообщает Reuters.

По версии налоговой службы, в 2005 году один из платежей DFB в размере € 6,7 млн в казну ФИФА не был задекларирован должным образом, в результате чего теперь долг организации в виде штрафа составляет € 19,2 млн. В DFB сообщили, что собираются обжаловать требование налоговой службы.

За последние два года по данному платежу было проведено несколько расследований, поскольку, как сообщалось ранее, он мог быть проведён для подкупа голосов Германией для проведения ЧМ-2006.

Экс-глава DFB уверен, что Германия купила право на проведение ЧМ-2006
Источник: Reuters Сообщить об ошибке
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20 октября 2017, пятница
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