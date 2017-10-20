Тренер молодёжной команды ЦСКА: получаю удовольствие от игры Саши Головина

Помощник старшего тренера молодёжной команды ЦСКА Юрий Аджем рассказал, что игрока 21-летнего полузащитника «армейцев» Александра Головина доставляет ему удовольствие.
«Честно говоря, получаю удовольствие от игры Саши Головина. Я и сам играл на этой позиции. На атаку он был нацелен и в школе, а вот с борьбой были проблемы. Но в основе он прибавил в обороне и теперь является едва ли не лучшим в РФПЛ по отборам.
Говорю ему только одно: не забывай, ещё есть над чем работать», — приводит слова тренера официальный сайт ЦСКА.
Головин: я бы хотел уехать за рубеж следующим летом