Булыкин выступил за введение лимита на легионеров для клубов РФПЛ в еврокубках

Бывший нападающий сборной России Дмитрий Булыкин предложил ввести лимит на легионеров для российских клубов в еврокубках. Накануне «Зенит» провёл матч 3-го тура группового этапа Лиги Европы с «Русенборгом» (3:1), и в стартовом составе сине-бело-голубых было восемь легионеров.
«На мой взгляд, лимит надо немного ужесточить, причём не только в российских турнирах, но и в европейских, чтобы наши ребята могли получать необходимый международный опыт, выходить на новый уровень и показывать хороший футбол», — сказал Булыкин в интервью «Газете.Ru».
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