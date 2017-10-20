Спаллетти: «Наполи» стал замечательной рекламой итальянского футбола

Главный тренер «Интера» Лучано Спаллетти похвалил «Наполи» перед очной встречей в девятом туре чемпионата Италии (21 октября).
«Наполи» уже три года работает над одним и тем же проектом. Этот клуб уже три года играет на своем уровне и стал за это время замечательной рекламой итальянского футбола.
Тем не менее мы не можем забывать о других командах. Было бы ошибкой недооценивать их. Мне нравится «Наполи», но, чтобы выиграть скудетто, нужно в первую очередь обойти «Ювентус», а это сложно", — цитирует тренера Football Italia.
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