Почеттино: «Тоттенхэм» хочет сыграть с «Ливерпулем» так же, как и с «Реалом»

Главный тренер «Тоттенхэм Хотспур» Маурисио Почеттино перед домашним матчем 9-го тура АПЛ с «Ливерпулем» (22 октября) вспомнил об игре 3-го тура группового этапа Лиги чемпионов с «Реалом» (1:1).
«Мы хотим сыграть с „Ливерпулем“ так же, как и с „Реалом“. Думаю, это был очень хороший опыт. Впереди очень плотный график — один матч в 3-4 дня в течение трех недель. Если мы хотим играть в финалах и бороться за трофеи, это то самое время, чтобы многому научиться.
Каждая игра важна. «Ливерпуль» — потрясающая команда, с отличным тренером. Конечно, предстоит очень и очень тяжёлая игра, но задача одна — победить", — цитирует тренера Sky Sports.
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