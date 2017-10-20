Бенитес: я концентрируюсь на футболе, а не на продаже «Ньюкасла»

Главный тренер «Ньюкасл Юнайтед» Рафаэль Бенитес прокомментировал тот факт, что компания St. James Holdings Limited, которая владеет клубом, выставила его на продажу.
«Я говорил с руководством, и мне сказали, что пока нет никаких новостей. Не знаю, что произойдёт в ближайшие три месяца. Я тренер, я концентрируюсь на футболе и стараюсь, чтобы мои игроки сосредоточились на том, что происходит на поле.
У нас хорошая команда, с молодыми игроками, они прибавляют. Я уверен в том, чего мы можем достичь. Фанаты, клуб — у нас большой потенциал. Если будем хорошо играть, всё будет проще», — цитирует тренера Sportsmole.
Компания St. James Holdings Limited, которой владеет Майк Эшли, приобрела «Ньюкасл» в 2007 году за £ 135 млн.
«Ньюкасл» выставлен на продажу