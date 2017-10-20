Конте: надеюсь, Канте вернётся в строй до перерыва на матчи сборных

Главный тренер «Челси» Антонио Конте накануне матча с «Уотфордом» (21 октября) в 9-м туре АПЛ рассказал о состоянии двух травмированных полузащитников лондонской команды — Дэниела Дринкуотера и Н'Голо Канте.
«Дэнни Дринкуотер прогрессирует. Он уже частично начал принимать участие в тренировках. Теперь главная задача — улучшать его физическую форму. Надо набраться терпения и дождаться момента, когда он будет готов вернуться.
Надеюсь, скоро, ещё до перерыва на матчи сборных, Н'Голо Канте вернётся в строй. Он постепенно оправляется от травмы. В этот раз результаты УЗИ были лучше, чем раньше. Буду счастлив, если он вернётся к матчам с «МЮ» или «Ромой», — сказал Конте.
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