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Конте: надеюсь, Канте вернётся в строй до перерыва на матчи сборных

20 октября 2017, пятница. 22:29 Футбол

Главный тренер «Челси» Антонио Конте накануне матча с «Уотфордом» (21 октября) в 9-м туре АПЛ рассказал о состоянии двух травмированных полузащитников лондонской команды — Дэниела Дринкуотера и Н'Голо Канте.

«Дэнни Дринкуотер прогрессирует. Он уже частично начал принимать участие в тренировках. Теперь главная задача — улучшать его физическую форму. Надо набраться терпения и дождаться момента, когда он будет готов вернуться.

Надеюсь, скоро, ещё до перерыва на матчи сборных, Н'Голо Канте вернётся в строй. Он постепенно оправляется от травмы. В этот раз результаты УЗИ были лучше, чем раньше. Буду счастлив, если он вернётся к матчам с «МЮ» или «Ромой», — сказал Конте.

Конте: Моуринью слишком много следит за «Челси», пусть думает о своей команде
Источник: Официальный сайт ФК «Челси» Сообщить об ошибке
Теги
Челси Антонио Конте Дэниел Дринкуотер Н'Голо Канте Травмы — футбол
Новости. Футбол
20 октября 2017, пятница
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