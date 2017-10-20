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Клопп: в ближайшие пару лет «Тоттенхэму» будет сложно удержать лучших игроков

20 октября 2017, пятница. 23:06 Футбол

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп поделился ожиданиями от выездного матча с «Тоттенхэм Хотспур» (22 октября) в 9-м туре АПЛ.

«Ни разу не играл с «Тоттенхэмом» на «Уэмбли», поэтому предстоящий матч может отличаться от предыдущих. Будет хорошая игра, каждому болельщику стоит её ждать. Думаю, «Тоттенхэм» в этом сезоне выступает чуть лучше нас, но они могут быть ещё лучше, как, собственно, и мы.

В летнее трансферное окно команду покинул только Кайл Уолкер, это доказывает, насколько большую работу проделали в «Тоттенхэме». В ближайшие несколько лет им будет сложно удержать лучших игроков. Тот же Гарри Кейн — один из лучших форвардов в мире, также стоит отметить Деле Алли и Кристиана Эриксена.

У нас не так много матчей, в которых обе команды готовы пойти на что угодно, поэтому с нетерпением жду этой встречи», – сказал Клопп.

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Источник: Официальный сайт ФК "Ливерпуль" Сообщить об ошибке
Теги
Ливерпуль Тоттенхэм Хотспур Гарри Кейн Деле Алли Кристиан Эриксен Юрген Клопп
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