Клопп: в ближайшие пару лет «Тоттенхэму» будет сложно удержать лучших игроков

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп поделился ожиданиями от выездного матча с «Тоттенхэм Хотспур» (22 октября) в 9-м туре АПЛ.
«Ни разу не играл с «Тоттенхэмом» на «Уэмбли», поэтому предстоящий матч может отличаться от предыдущих. Будет хорошая игра, каждому болельщику стоит её ждать. Думаю, «Тоттенхэм» в этом сезоне выступает чуть лучше нас, но они могут быть ещё лучше, как, собственно, и мы.
В летнее трансферное окно команду покинул только Кайл Уолкер, это доказывает, насколько большую работу проделали в «Тоттенхэме». В ближайшие несколько лет им будет сложно удержать лучших игроков. Тот же Гарри Кейн — один из лучших форвардов в мире, также стоит отметить Деле Алли и Кристиана Эриксена.
У нас не так много матчей, в которых обе команды готовы пойти на что угодно, поэтому с нетерпением жду этой встречи», – сказал Клопп.