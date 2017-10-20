Видео: фанаты «Спартака» провели акцию в память о трагедии 1982 года

Фанаты «Спартака» провели акцию памяти, посвященную трагическим событиям 1982 года на матче «Спартак» — «Харлем».
В массовой давке, произошедшей на Большой спортивной арене (БСА) Центрального стадиона им. В. И. Ленина (сейчас — стадион «Лужники») в Москве в конце первого матча 1/16 финала розыгрыша Кубка УЕФА между «Спартаком» и «Харлемом» (Нидерланды) 20 октября 1982 года, погибли 66 болельщиков «Спартака».
Накануне главный тренер «Спартака» Массимо Каррера, генеральный директор команды Сергей Родионов, футболисты основного и молодёжного составов и ветераны столичного клуба в «Лужниках» почтили память болельщиков, погибших в 1982 году.
Видео с акции памяти фанатов красно-белых доступно на «Чемпионате».
«Спартак» почтил память болельщиков, погибших в «Лужниках» в 1982 году