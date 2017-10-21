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Фонте: дело не только в Биличе, но и в игроках «Вест Хэма»

21 октября 2017, суббота. 00:34 Футбол

Защитник «Вест Хэм Юнайтед» Жозе Фонте поделился впечатлениями от поражения в матче девятого тура английской Премьер-лиги с «Брайтон энд Хоув Альбион». Встреча проходила в Лондоне на стадионе «Олимпийский» и завершилась со счетом 3:0 в пользу гостей.

«Нам нужно посмотреть на себя в зеркало. Подобное случалось несколько раз и в прошлом сезоне. Мы должны это исправить. Мы — »Вест Хэм", и это просто не должно происходить. Это разочаровывает. Я не скажу, что это неприемлемо. Игроки старались изо всех сил. Мы старались изо всех сил, но иногда ничего не получается.

Как мы можем не понять свист фанатов? Они не любят проигрывать дома со счетом 0:3. Мы тоже этого не любим. Мы все расстроены, мы извиняемся, и будет много работать на тренировках

Дело не только в тренере, но и в игроках. У нас невероятная команда, мы не должны находиться в таком положении», — сказал Фонте в эфире Sky Sports.

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Источник: Sky Sports Сообщить об ошибке
Теги
Брайтон энд Хоув Альбион Вест Хэм Юнайтед Славен Билич
Новости. Футбол
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