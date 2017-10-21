Верон: если на ЧМ игра Аргентины будет зависеть лишь от Месси, то это отстой

Бывший футболист сборной Аргентины Хуан Себастьян Верон выразил мнение, что национальная команда не должна зависеть лишь от нападающего Лионеля Месси.
«Есть сборные Германии, Швейцарии, Бельгии, Португалии и Испании, но мы – Аргентина, у нас много хороших игроков. Если на чемпионате мира наша игра будет зависеть лишь от Месси, то это отстой», — цитирует Верона Ole.
Напомним, сборная Аргентины гарантировала себе путёвку на ЧМ-2018, обыграв в последнем туре южноамериканской квалификации Эквадор (3:1) благодаря хет-трику Месси.
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