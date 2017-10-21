Гвардиола: хочу увидеть, как игроки «Манчестер Сити» отреагируют на потерю очков

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола, одержавший с командой десять побед подряд во всех турнирах со старта сезона, отметил, что победная серия «горожан» неизбежно прервётся. Испанский специалист хотел бы увидеть реакцию своих футболистов на этот счёт.
«Сейчас октябрь, и нужно понимать, что мы до конца сезона мы не будем только побеждать, как это было в прошлом месяце. Это невозможно. Но я хочу на это посмотреть. Хочу увидеть, как мы отреагируем на потерю очков. Тогда мы поймём, насколько мы сильны на самом деле. Если вы хотите стать сильной командой, то должны немедленно отреагировать на неприятные моменты. И мы знаем об этом.
Когда всё идёт хорошо, вы выигрываете три или четыре матча, это здорово и важно. Но важно и то, что вы сможете сделать, когда случатся неприятности. Как отреагирует команда? Я жду этого момента», — цитирует специалиста Daily Mail.