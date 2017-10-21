В «Шахтёре» опровергли сведения о бонусе Марлосу в $ 1 млн за смену гражданства

Пресс-служба донецкого «Шахтёра» сделала официальное заявление в связи с информацией, появившейся в ряде украинских СМИ о том, что руководство «горняков» выплатило $ 1 млн в качестве бонуса бразильскому полузащитнику Марлосу за смену гражданства, после чего игрок перестал считаться легионером в УПЛ. Напомним, гражданство Украины было присвоено специальным указом, подписанным президентом государства Петром Порошенко, что позволило футболисту дебютировать в составе сборной.
«Информация о выплате какого-либо бонуса Марлосу за смену гражданства – ложная и совершенно не соответствует действительности. Своё решение Марлос принял по зову сердца. Это очень сильный футболист, который давно играет в Украине и любит нашу страну. Его выбор вызывает огромное уважение в клубе и коллег по команде.
С момента подписания контракта никаких дополнений и изменений не было», — приводит комментарий пресс-службы «Шахтёра» издание «Украинская правда».