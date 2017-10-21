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Анчелотти отказался от работы в «Лестере», на должность претендует Пюэль

21 октября 2017, суббота. 03:34 Футбол

Руководство «Лестер Сити» занято поисками нового специалиста на должность главного тренера, ставшую вакантной после отставки Крейга Шекспира. Одним из кандидатов на этот пост является французский тренера Клод Пюэль, уволенный из «Саутгемптона» в мае этого года. Ожидается, что в ближайшее время стороны проведут соответствующие переговоры.

Также по информации издания The Telegraph, администрация клуба контактировала с потерявшим работу в «Баварии» Карло Анчелотти, однако итальянец отказался возглавить тренерский штаб «Лестер Сити». Ещё одним кандидатом на эту должность является главный тренер «Хаддерсфилд Таун» Давид Вагнер, однако в «Лестере» понимают, что наставник едва ли бросит свою команду в текущем сезоне.

Шекспир: желаю «Лестеру» всех благ, а я двигаюсь к следующему вызову в карьере
Источник: The Telegraph Сообщить об ошибке
Теги
Лестер Сити Карло Анчелотти Клод Пюэль
Новости. Футбол
21 октября 2017, суббота
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