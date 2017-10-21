Хайнкес: «Бавария» не должна довольствоваться собой

Главный тренер «Баварии» Юпп Хайнкес поделился ожиданиями от сегодняшнего гостевого матча девятого тура немецкой Бундеслиги с «Гамбургом».
«Это будет совершенно другой матч, нежели против „Селтика“. Эта команда намного лучше, чем показывают результаты. Мы едем к ним с уважением. Мы должны продемонстрировать в гостях такой же сильный футбол и слаженную командную игру. Мы должны подтвердить неслучайность двух предыдущих результатов. Мы не должны довольствоваться собой. У нас был хороший старт, не более.
Мы провели два матча на ноль, но у соперников всё равно были моменты. Нам не хватает стабильности. Мы должны улучшить наши действия при обороне, согласованность при движении вперёд и назад. Поэтому нужно работать, работать и ещё раз работать!" — приводит слова Хайнкеса официальный сайт «Баварии».