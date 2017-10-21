Тишкин: главный двигатель идей в «Уфе» — гендиректор Газизов

Полузащитник «СКА-Хабаровск» Максим Тишкин, в прошлом выступавший за «Уфу», в преддверии сегодняшнего матча команд в Хабаровске в рамках 14-го тура российской Премьер-Лиги рассказал об успешной работе генерального директора уфимского клуба Шамиля Газизова.
«Главный двигатель идей в «Уфе» — гендиректор Шамиль Газизов. Для Уфы он уникальный спортивный менеджер, который эффективен и успешен. Это была его идея — взять Виктора Гончаренко. Этот тренер принял команду после расставания с удачно работавшим в ней на протяжении несколько лет Игорем Колывановым и поставил ей игру. Она приносит «Уфе» результат.
Семака в Уфу из Питера перевёз Газизов. Он увидел в Семаке специалиста, который сохранит то, что сделал предшественник, добавив команде знаний и опыта, попробовав некие свои идеи. Всё в итоге так и происходит: «Уфа» сохранила всё, что приносила ей результат при Гончаренко, и пытается развиваться», — приводит слова Тишкина официальный сайт «СКА-Хабаровск».