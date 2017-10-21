«Олимпиец» обыграл «Луч-Энергию» и покинул зону вылета ФНЛ

В стартовом матче 19-го тура первенства Футбольной национальной лиги «Олимпиец» во Владивостоке одержал победу со счётом 2:1 над местной командой «Луч-Энергия».
Команда из Нижнего Новгорода открыла счёт на 61-й минуте, когда отличился Михаил Сорочкин. Отыграться хозяева сумели пять минут спустя — счёт сравнял Кирилл Марущак. Ничейным счёт пробыл недолго — гости получили право на пенальти, который реализовал Даниил Фомин.
Благодаря победе «Олимпиец» сумел покинуть зону вылета ФНЛ и в данный момент располагается на 13-й строчке в таблице. «Луч-Энергия» занимает 17-е место.