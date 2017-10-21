«СКА-Хабаровск» — «Уфа»: стартовые составы на матч 14-го тура РФПЛ

Стали известны стартовые составы «СКА-Хабаровск» и «Уфы» на матч 14-го тура российской Премьер-Лиги.
«СКА-Хабаровcк»: Довбня, Эдиев, Баляйкин, Димидко, Никифоров, Казанков, Наваловский, Савичев, Дедечко, Карасёв, Маркович.
Запасные: Криворучко, Черевко, Гришко, Тишкин, Калинский, Корян, Федотов, Барбаро, Христов.
«Уфа»: Беленов, Аликин, Тумасян, Никитин, Живоглядов, Йокич, Стоцкий, Пауревич, Ванек, Сысуев, Игбун.
Запасные: Шелия, Сухов, Засеев, Сафрониди, Зубарев, Обляков, Карп, Салатич, Кротов, Абдулавов, Фатай.
«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча «СКА-Хабаровск» — «Уфа». Начало — в 11:30 мск.