100 000 000 бонусов – особые условия для первых клиентов! Получить!
175 лет назад 2016
  • Главные новости
  • Популярные
События вчера Сейчас Сегодня Завтра

«СКА-Хабаровск» — «Уфа»: стартовые составы на матч 14-го тура РФПЛ

21 октября 2017, суббота. 10:19 Футбол

Стали известны стартовые составы «СКА-Хабаровск» и «Уфы» на матч 14-го тура российской Премьер-Лиги.

«СКА-Хабаровcк»: Довбня, Эдиев, Баляйкин, Димидко, Никифоров, Казанков, Наваловский, Савичев, Дедечко, Карасёв, Маркович.

Запасные: Криворучко, Черевко, Гришко, Тишкин, Калинский, Корян, Федотов, Барбаро, Христов.

«Уфа»: Беленов, Аликин, Тумасян, Никитин, Живоглядов, Йокич, Стоцкий, Пауревич, Ванек, Сысуев, Игбун.

Запасные: Шелия, Сухов, Засеев, Сафрониди, Зубарев, Обляков, Карп, Салатич, Кротов, Абдулавов, Фатай.

«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча «СКА-Хабаровск» — «Уфа». Начало — в 11:30 мск.

Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
Теги
СКА-Хабаровск ФК Уфа
Новости. Футбол
21 октября 2017, суббота
11:01 Стали известны трое претендентов на награду Golden Boy
10:57 Клопп: «Ливерпуль» не слишком далёк от того, как играет «Манчестер Сити»
10:55 Конте: в этом сезоне «Челси» работает на 70 % меньше
10:32 Моуринью: в том, что игроков «Манчестер Юнайтед» критикуют, виноват я
10:19 «СКА-Хабаровск» — «Уфа»: стартовые составы на матч 14-го тура РФПЛ
10:02 «Олимпиец» обыграл «Луч-Энергию» и покинул зону вылета ФНЛ
10:00 Два игрока «Тосно» не смогут сыграть с «Ростовом» из-за пунктов в контрактах
10:00 Тишкин: главный двигатель идей в «Уфе» — гендиректор Газизов
09:54 Сборная Аргентины сыграет с Россией в «Лужниках» и с Нигерией в Краснодаре
09:54 Наставник «Индепендьенте» подвергся вымогательству со стороны фанатов клуба
09:32 Хайнкес: «Бавария» не должна довольствоваться собой
08:37 «Наполи» сделает предложение о покупке Андре Силвы, если «Милан» не выйдет в ЛЧ
08:12 Конте: после двух поражений в АПЛ кряду «Челси» хочет вернуться на победный путь
07:19 Болт планирует начать футбольную карьеру в следующем году
04:07 Группа Green Day перенесла концерт в Лиме из-за матча Перу и Новой Зеландии
03:34 Анчелотти отказался от работы в «Лестере», на должность претендует Пюэль
03:14 Рюдигер: расизм является серьёзной проблемой на матчах в Италии
02:48 В «Шахтёре» опровергли сведения о бонусе Марлосу в $ 1 млн за смену гражданства
02:26 «Анжи» представил видеоматериал, посвящённый подготовке к матчу с «Арсеналом»
02:05 Гвардиола: хочу увидеть, как игроки «Манчестер Сити» отреагируют на потерю очков
01:51 «Амкар» не сможет рассчитывать на Рязанцева в матче со «Спартаком»
01:46 Кейн: я бы хотел быть игроком одного клуба и остаться в «Тоттенхэме»
01:24 Руководство РФ посетило международный турнир болельщиков на фестивале в Сочи
01:23 Коби Брайант побывал на тренировке «ПСЖ»
00:56 Президент «Сантоса» уволил главного тренера, но передумал после просьбы игроков
00:41 Верон: если на ЧМ игра Аргентины будет зависеть лишь от Месси, то это отстой
00:34 Фонте: дело не только в Биличе, но и в игроках «Вест Хэма»
00:24 Билич: я не хочу прятаться, решение за руководством «Вест Хэма»
00:20 Маркевич: почти все игроки киевского «Динамо» не отвечают требованиям клуба
00:14 Тренер «Порту»: информация о дисциплинарном наказании Касильяса — это смешно
00:00 Аленичев: игра «Спартак» — «Севилья» напомнила нашу победу над «Русенборгом»
20 октября 2017, пятница
23:52 Новичок АПЛ «Брайтон энд Хоув Альбион» на выезде разгромил «Вест Хэм»
23:40 Видео: фанаты «Спартака» провели акцию в память о трагедии 1982 года
23:39 «Монпелье» на выезде минимально обыграл «Сент-Этьен»
23:33 Источник: руководство «Милана» выдвинуло Монтелле ультиматум
23:23 «Шальке» выиграл у «Майнца» и вышел на четвёртое место в чемпионате Германии
23:06 Клопп: в ближайшие пару лет «Тоттенхэму» будет сложно удержать лучших игроков
22:57 Моуринью: мы дураки, если не знаем, чего ждать от «Хаддерсфилд Таун»
22:36 Бубнов: ЦСКА не готов оказывать целенаправленное давление на «Зенит» весь матч
22:29 Конте: надеюсь, Канте вернётся в строй до перерыва на матчи сборных
22:27 Беседин: уверен, «Динамо» (Киев) добьётся нужного результата в игре с «Шахтёром»
22:10 Пьянич: часто побеждаю Дибалу, когда исполняем штрафные на тренировках
22:08 Бубнов: у ЦСКА нет шансов выйти в плей-офф ЛЧ, надо наигрывать молодёжь
22:07 Касильяс был выведен из стартового состава «Порту» за использование телефона
22:03 Гол Это'О и пас Майкона принесли «Антальяспору» победу над «Касымпашой»
Все новости RSS
Партнерский контент