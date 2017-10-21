Моуринью: в том, что игроков «Манчестер Юнайтед» критикуют, виноват я

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью выразил мнение, что, когда его команда подвергается сильной критике, это происходит в том числе из-за его победного прошлого.
«В том, что моих игроков критикуют, виноват я, поскольку люди привыкли, что мои команды добиваются хороших результатов и выигрывают титулы. У каких-то людей в отличие от меня хватает времени на критику. У кого-то отличные от моих стандарты, но для меня это не проблема. «МЮ» будет проигрывать матчи, это очевидно. Я уже могу представить, что, когда это случится, нас будут критиковать ещё сильнее, чем сейчас. Однако это не проблема», — цитирует Моуринью The Guardian.
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