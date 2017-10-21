Конте: в этом сезоне «Челси» работает на 70 % меньше

Главный тренер «Челси» Антонио Конте заявил, что из-за насыщенного графика матчей в лондонской команде существенно снизились тренировочные нагрузки.
«Мы работаем на 70 % меньше в этом сезоне. Мы играем каждые два дня, это невозможно, и мы расплачиваемся за это. Когда играешь каждые три дня, невозможно работать над тактическим и физическим аспектом. Думаю, мы уделяем меньше внимания каждой детали.
Играть каждый матч одними и теми же игроками — это проблема, потому что эти игроки не могут работать. Матч — это не тренировка", — цитирует Конте Sky Sports.
Действующий чемпион Англии в последних двух матчах АПЛ уступил «Манчестер Сити» (0:1) и «Кристал Пэлас» (1:2), а в Лиге чемпионов сыграл вничью с «Ромой» (3:3).
Конте: после двух поражений в АПЛ кряду «Челси» хочет вернуться на победный путь