Стали известны трое претендентов на награду Golden Boy

Стали известны три претендента на награду Golden Boy, вручаемую итальянской газетой Tuttosport лучшему молодому футболисту Европы в возрасте до 21 года.
На приз претендуют Килиан Мбаппе («ПСЖ»), Габриэл Жезус («Манчестер Сити») и Усман Дембеле («Барселона»), сообщает интернет-издание Goal.
В сентябре были объявлены 25 претендентов на награду, а теперь список сократился до трёх футболистов.
В 2016 году обладателем награды стал португальский полузащитник Ренату Саншеш, перешедший летом из «Баварии» в «Суонси Сити» на правах аренды.
Обладатель награды Golden Boy по итогам 2017 года станет известен 23 октября.