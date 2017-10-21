Источник: ЦСКА предложил € 1,3 млн в год лучшему бомбардиру чемпионата Турции

Московский ЦСКА предложил македонскому нападающему «Гёзтепе» Адису Яховичу контракт с зарплатой € 1,3 млн в год, сообщает Fanatik.
По информации издания, российский клуб намерен заполучить 30-летнего футболиста по окончании нынешнего сезона, когда у него истечёт контракт с турецкой командой. Также отмечается, что сам Яхович продолжает вести переговоры с «Гёзтепе» о продлении соглашения.
Ранее сообщалось, что в приобретении Яховича, который с 2014 по 2016 год выступал в «Крыльях Советов», также заинтересованы «Бешикташ» и «Антальяспор».
В нынешнем сезоне турецкой Суперлиги Адис Яхович в девяти матчах забил 11 голов. На данный момент он лидирует в бомбардирской гонке чемпионата.
ЦСКА проявляет интерес к экс-нападающему «Крыльев Советов» Яховичу