Хиддинк – в числе возможных преемников Монтеллы на посту наставника «Милана»

Бывший главный тренер сборной России Гус Хиддинк может сменить Винченцо Монтеллу на посту наставника «Милана», сообщает Football Italia со ссылкой на итальянские газеты.
В числе возможных тренеров, которые могут возглавить «Милан» уже в ближайшее время, также называются Паулу Соуза, Владимир Петкович, Вальтер Маццари и Лоран Блан.
Ранее сообщалось о том, что руководство «Милана» выдвинуло Монтелле ультиматум. Винченцо должен набрать шесть очков в двух ближайших матчах, чтобы сохранить свой пост. В девятом туре чемпионата Италии россонери 22 октября дома сыграют с «Дженоа», а 25 октября на выезде встретятся с «Кьево» в 10-м туре.
Источник: руководство «Милана» выдвинуло Монтелле ультиматум