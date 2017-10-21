Гончаренко: задача ЦСКА улучшить и качество игры, и турнирные показатели

Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко рассказал, с чем связано то, что «армейцы» в нынешнем сезоне потеряли много очков в домашних матчах.
«Играя против ЦСКА, практически все команды очень глубоко обороняются. К большому сожалению, пока нам не всегда удаётся с этим справиться. Вспомните матчи с «Локомотивом», «Рубином», «Ахматом». Выходят против нас с расстановкой 4-5-1 или даже 9-1. Определяющее значение имеет то, насколько быстро нам удаётся забить. С «Ростовом» открыли счёт, и сразу пошла совсем другая игра. А вот встреча с «Уфой» пошла по другому сценарию.
Мы очень серьёзно работаем над этой проблемой. Говорим, как надо действовать в таких случаях, как атаковать, как разыгрывать стандартные положения. Надеюсь, изменения к лучшему не заставят себя ждать", — приводит слова Гончаренко официальный сайт ЦСКА.
«С кем бы и где бы мы ни встречались, самое главное, в каком состоянии наша команда подходит к тому или иному матчу. Уместно ли говорить о каких-либо приоритетах в такой ситуации? Нет. Для нас очень важны как чемпионат России, так и Лига чемпионов. Нужно готовиться к каждому поединку, стараться проводить все игры на максимуме. Сейчас наша первостепенная задача в том, чтобы улучшить и качество игры, и турнирные показатели», — заявил наставник «армейцев».