Арбитр матча «Эвертон» — «Лион» поведал, что сказал недовольному Куману

Бас Нейхейс, арбитр матча третьего тура группового этапа Лиги Европы «Эвертон» – «Лион», рассказал, что сказал главному тренеру английской команды Рональду Куману.
«Эвертон» 19 октября на своём поле потерпел поражение от «Лиона» со счётом 1:2. Голландский специалист после матча высказывал претензии своему соотечественнику.
«Он хотел, чтобы было добавлено 10 минут из-за травм. Я сказал: «Если бы мы сыграли 15 минут, вы бы не забили». Ему это не понравилось, и он ушёл.
Я только добавил время, никаких проблем. Он должен спасать себя, но обвинять арбитра...", — приводит слова судьи De Telegraaf.
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