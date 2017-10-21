«Барселона» может продать трёх игроков в январе по просьбе Вальверде

Главный тренер «Барселоны» Эрнесто Вальверде попросил руководство клуба продать трёх футболистов команды в ближайшее трансферное окно, сообщает Sport.es.
По информации издания, специалист уже оповестил руководство о том, что его команда слишком большая. В связи с этим «Барселона» в январе попытается продать полузащитников Рафинью Алькантару и Арда Турана, а также форварда Пако Алькасера. Отмечается, что перед приглашением новичков в зимнее трансферное окно приоритетом для каталонцев является продажа своих игроков.
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