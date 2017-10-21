Поддубский: к сожалению, не достучался, что 2:0 — очень скользкий счёт

Главный тренер «СКА-Хабаровск» Алексей Поддубский подвёл итоги матча 14-го тура российской Премьер-Лиги с «Уфой». Встреча, прошедшая в Хабаровске, завершилась вничью со счётом 2:2.
«Результатом недоволен. Считаю, что счёт закономерен. В первом тайме преимущество было полностью наше, забили два гола. В перерыве, к сожалению, не достучался, что 2:0 — очень скользкий счёт. Пропустили во втором два гола. Что пошло не так? Потеряли концентрацию.
К матчу с «Динамо СПб» в Кубке успеем восстановиться. Будем играть на победу», — заявил Поддубский в эфире телеканала «Наш футбол».
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