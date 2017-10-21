Семак: стандарты — единственное, в чём сегодня не смогла разобраться «Уфа»

Главный тренер «Уфы» Сергей Семак прокомментировал гостевую ничью со «СКА-Хабаровск» (2:2) в матче 14-го тура российской Премьер-Лиги.
«Кротов вышел, чтобы усилить атакующие действия. Мы проигрывали, карточка у Тумасяна была, не стали рисковать. Понимали, что будем атаковать много, и чтобы не нарваться на контратаку, опустили ниже Живоглядова, у которого хорошие скоростные качества.
У нас и в первом было много моментов, и во втором тайме. Результатом расстроены. На мой взгляд, должны были выигрывать сегодня, но футбол есть футбол.
Стандарты — единственное, в чём мы сегодня не смогли разобраться, хотя они были абсолютно не сложные. В перерыве сказали ребятам, что мы ни в коем случае не должны проиграть.
Очень большое количество моментов создали, но нужно забивать, конечно», — заявил Семак в эфире телеканала «Наш футбол».