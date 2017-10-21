Моуринью ответил на слова Конте о том, что он слишком много следит за «Челси»

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью прокомментировал слова наставника «Челси» Антонио Конте о том, что он слишком много следит за его командой.
Ранее Моуринью заявил, некоторые тренеры постоянно «ноют» в связи с большим количеством травм игроков. Позже журналисты спросили у Конте, не считает ли он, что португалец имел в виду его: «Вы думаете, это было обо мне? Если он говорит обо мне, то ему нужно думать о своей команде и начать смотреть на себя, а не на других. Моуринью слишком много следит за «Челси», очень много даже по прошлому сезону. Он должен думать о своей команде».
«Я с ним не разговаривал. Не знаю, почему он говорит со мной, но это не является для меня проблемой. Может быть, это не его вина, а журналистов, которые неправильно ему что-то передали.
Во всём мире есть тренеры, философия которых заключается в том, чтобы жаловаться на травмы для оправдания неудачных результатов. С прошлого сезона у нас было много серьёзных травм. Однако наша философия – не ныть по этому поводу. Я ною по поводу других вещей, таких, как, например, результаты или отсутствие время на отдых между матчами. Жалуюсь по поводу отсутствия понимания, почему мы играем в субботу, а не в воскресенье после матча в среду. Однако не ною по поводу травм», — цитирует Моуринью Sky Sports.