В Лондоне грабители на мопедах напали на Харта

Голкипер «Вест Хэм Юнайтед» Джо Харт подвергся нападению со стороны грабителей на мопедах, сообщает The Sun.
По информации издания, инцидент произошёл в Лондоне поблизости с тренировочной базой «Вест Хэма». Трое неизвестных на двух мопедах окружили автомобиль 30-летнего футболиста в тот момент, когда он собирался покинуть базу. Грабители отняли у Харта телефон, часы и кошелёк. По словам очевидцев, игрок не пострадал, но был потрясён случившемся.
Отмечается, что всего два месяца назад у Харта угнали автомобиль стоимостью £ 100 тыс.
Харт: в идеале я хотел сменить клуб на постоянной основе