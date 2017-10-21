«Енисей» разгромил «Шинник» в Красноярске

В матче 19-го тура первенства Футбольной национальной лиги «Енисей» на своём поле со счётом 4:1 разгромил «Шинник»
На 13-й минуте Александр Кутьин вывел красноярскую команду вперёд, а на 39-й отличился Андрей Козлов, сделав счёт 2:0. В составе ярославской команды на 58-й минуте один мяч отыграл Эдуард Булия. На 62-й минуте у «Енисея» отличился Александр Ломакин, а на 89-й Кутьин оформил дубль.
Беспроигрышная серия команды Дмитрия Аленичева в ФНЛ достигла 14 матчей. При этом лишь два из них завершились вничью.
В таблице первенства «Енисей» (47 очков) располагается на первой строчке, а «Шинник» (32) занимает четвёртое место.