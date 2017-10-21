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«Енисей» разгромил «Шинник» в Красноярске

21 октября 2017, суббота. 14:57 Футбол

В матче 19-го тура первенства Футбольной национальной лиги «Енисей» на своём поле со счётом 4:1 разгромил «Шинник»

На 13-й минуте Александр Кутьин вывел красноярскую команду вперёд, а на 39-й отличился Андрей Козлов, сделав счёт 2:0. В составе ярославской команды на 58-й минуте один мяч отыграл Эдуард Булия. На 62-й минуте у «Енисея» отличился Александр Ломакин, а на 89-й Кутьин оформил дубль.

Беспроигрышная серия команды Дмитрия Аленичева в ФНЛ достигла 14 матчей. При этом лишь два из них завершились вничью.

В таблице первенства «Енисей» (47 очков) располагается на первой строчке, а «Шинник» (32) занимает четвёртое место.

ФНЛ - Первый дивизион. 19-й тур
21 октября 2017, суббота. 13:00 МСК
Енисей
Красноярск
4 : 1
Шинник
Ярославль
1:0 – Кутьин – 13, 2:0 – Козлов – 39, 2:1 – Булия – 58, 3:1 – Ломакин – 62, 4:1 – Кутьин – 89
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
Теги
ФК Енисей Шинник
Новости. Футбол
21 октября 2017, суббота
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