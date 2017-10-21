Суарес не был вызван в сборную Уругвая на матчи с Польшей и Австрией

Тренерский штаб сборной Уругвая определился со списком из 23 футболистов, которые будут вызваны для подготовки к товарищеским матчам в ноябре, сообщает пресс-служба национальной команды в «Твиттере».
Одна из главных звёзд уругвайский команды нападающий «Барселоны» Луис Суарес остался вне заявки в связи с повреждением колена, из-за которого его решили в товарищеских матчах не задействовать.
Место в составе нашлось бывшему защитнику «Рубина» Маурисио Лемосу, ныне выступающему в Испании за «Лас-Пальмас». 21-летний футболист и в предыдущие месяцы получал вызов в сборную, однако дебютировать за национальную команду ещё не успел.
Сборная Уругвая 10 ноября в Варшаве сыграет с командой Польши, а 14 ноября на выезде встретится со сборной Австрии.
Суарес может избежать операции