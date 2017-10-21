«Рубин» — «Динамо»: стали известны стартовые составы

Стали известны стартовые составы «Рубина» и московского «Динамо» на матч 14-го тура российской Премьер-Лиги, который пройдёт сегодня, 21 октября, на стадионе «Казань Арена».
«Рубин»: Рыжиков, Кудряшов, Гранат, Навас, Сигурдссон, Бауэр, Камболов, Оздоев, М`Вила, Лестьенн, Канунников.
«Динамо»: Шунин, Козлов, Морозов, Шуньич, Хольмен, Соснин, Сапета, Темников, Зотов, Ташаев, Бечирай.
«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча «Рубин» – «Динамо». Начало встречи — в 16:30 по московскому времени.