Зидан ответил на высказывания Линекера о Бензема

Главный тренер «Реала» Зинедин Зидан ответил на слова известного в прошлом английского футболиста Гари Линекера по поводу форварда мадридской команды Карима Бензема. Линекер выразил мнение, что 29-летний Бензема является переоценённым футболистом. Зидан раскритиковал это высказывание.
«Я раздражён, потому что говорить так — позор. Бензема не забьёт 60 голов, но забьёт 30 и поможет забить ещё 40. Для меня самое главное. Мне не нравится, когда люди плохо говорят о моих игроках, и я хочу ещё раз пояснить, что для меня Карим – лучший (нападающий. — Прим. «Чемпионата») на сегодняшний день», – цитирует Зидана Marca.
Зидан: терпение, Бензема с каждым днём играет всё лучше