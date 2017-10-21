«Ротор» обыграл «Томь», «Оренбург» и «Авангард» сыграли вничью

В матче 19-го тура Футбольной национальной лиги «Ротор-Волгоград» принимал на своём поле «Томь». Встреча проходила на стадионе «Зенит» и завершилась победой хозяев со счётом 2:0.
В составе победителей голы на свой счёт записали Владислав Сысуев и Сергей Колычев. Гости с 83-й минуты играли вдесятером после удаления полузащитника Романа Войделя.
В другом матче дня, который проходил параллельно, «Оренбург» на своём поле сыграл вничью с курским «Авангардом» (1:1), прервав свою серию из четырёх побед подряд в ФНЛ.