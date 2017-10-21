ЦСКА обыграл «Зенит» в матче молодёжного первенства России

В матче 14-го тура молодёжного первенства России ЦСКА принимал на своём поле «Зенит». Встреча проходила на стадионе «Октябрь» в Москве и завершилась победой хозяев со счётом 3:2.
В составе победителей голы на свой счёт записали Семён Матвийчук, Виталий Жиронкин и Тимур Пухов. За команду из Санкт-Петербурга дважды отличился Кирилл Макеев.
ЦСКА (27 очков) располагается на втором месте в турнирной таблице молодёжного первенства России, уступая два балла московскому «Динамо». «Зенит» (17) находится на десятой строчке.