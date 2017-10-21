Назаров: сегодня «Спартаку» предстоит взламывать «автобус» «Амкара»

Актёр и болельщик «Спартака» Дмитрий Назаров поделился ожиданиями от предстоящего домашнего матча 14-го тура РФПЛ с «Амкаром», который состоится сегодня, 21 октября.
«Волнуюсь за этот матч. К сожалению, «Спартак» сейчас в таком состоянии. Нельзя прийти на игру с уверенностью в том, что всё будет хорошо. Даже в ближайшем кубковом противостоянии со «Спартаком-Нальчик» я буду переживать.
Сомневаюсь, что после матча с «Севильей» спартаковцы устали. В этой игре не было дополнительного времени, а была только масса положительных эмоций. А усталость через день-два проходит. Сегодня команде Карреры каким-то образом придётся взламывать «автобус», который выстроит «Амкар».
Все кричат, что «Спартак» вернулся? На каждый роток не накинешь платок. Что хотят, то и кричат. На мой взгляд, он никуда и не уходил. Спартаковцы лишь взяли паузу, как это сделал «Ювентус» в Италии и «Челси» в Англии», — сказал Назаров в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Максимом Саблиным.
«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча «Спартак» – «Амкар». Начало встречи — в 19:00 мск.