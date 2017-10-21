Получите бонус до 10 000 рублей! Получить!
175 лет назад 2016
  • Главные новости
  • Популярные
События вчера Сейчас Сегодня Завтра

Назаров: сегодня «Спартаку» предстоит взламывать «автобус» «Амкара»

21 октября 2017, суббота. 16:00 Футбол

Актёр и болельщик «Спартака» Дмитрий Назаров поделился ожиданиями от предстоящего домашнего матча 14-го тура РФПЛ с «Амкаром», который состоится сегодня, 21 октября.

«Волнуюсь за этот матч. К сожалению, «Спартак» сейчас в таком состоянии. Нельзя прийти на игру с уверенностью в том, что всё будет хорошо. Даже в ближайшем кубковом противостоянии со «Спартаком-Нальчик» я буду переживать.

Сомневаюсь, что после матча с «Севильей» спартаковцы устали. В этой игре не было дополнительного времени, а была только масса положительных эмоций. А усталость через день-два проходит. Сегодня команде Карреры каким-то образом придётся взламывать «автобус», который выстроит «Амкар».

Все кричат, что «Спартак» вернулся? На каждый роток не накинешь платок. Что хотят, то и кричат. На мой взгляд, он никуда и не уходил. Спартаковцы лишь взяли паузу, как это сделал «Ювентус» в Италии и «Челси» в Англии», — сказал Назаров в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Максимом Саблиным.

«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча «Спартак» – «Амкар». Начало встречи — в 19:00 мск.

Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
Теги
Амкар Спартак-Нальчик ФК Севилья ФК Спартак Челси Ювентус Массимо Каррера
Новости. Футбол
21 октября 2017, суббота
17:02 Зуев: «Ростов» не унывает, главное, что сегодня не проиграли
17:00 Гладилин: после игры с «Севильей» «Спартак» может недооценить «Амкар»
16:58 Поддубский: побежали забивать 3-й гол, хотя речь шла о том, как «засушить» игру
16:41 «Тосно» — «Ростов» — 1:1. Видеообзор матча
16:33 Кучук: почему пенальти бил Игнасон? Я принял это решение
16:31 Семак: мне симпатичен Дальний Восток, нравятся люди, которые здесь живут
16:27 Гендиректор «Барселоны»: предложим Месси пожизненный контракт
16:25 «Челси» в концовке вырвал победу в матче с «Уотфордом»
16:14 Парфёнов: у «Тосно» была задача не удержать, а развить результат
16:08 Кучук: ничья с «Тосно» — положительный результат для «Ростова»
16:00 Назаров: сегодня «Спартаку» предстоит взламывать «автобус» «Амкара»
15:57 ЦСКА обыграл «Зенит» в матче молодёжного первенства России
15:55 «Ротор» обыграл «Томь», «Оренбург» и «Авангард» сыграли вничью
15:52 «Тосно» и «Ростов» сыграли вничью в Санкт-Петербурге
15:48 Зидан ответил на высказывания Линекера о Бензема
15:40 Газизов: «Уфа» считает, что арбитр должен был удалить игрока «СКА-Хабаровск»
15:27 «Тамбов» разгромил «Сибирь» и прервал серию из трёх матчей без побед в ФНЛ
15:21 «Рубин» — «Динамо»: стали известны стартовые составы
15:05 Суарес не был вызван в сборную Уругвая на матчи с Польшей и Австрией
15:03 Педро забил 8000-й гол в истории «Челси»
14:57 «Енисей» разгромил «Шинник» в Красноярске
14:42 Игрок сборной Косово может перейти в «Ахмат» в январе
14:31 В Лондоне грабители на мопедах напали на Харта
14:08 «СКА-Хабаровск» — «Уфа» – 2:2. Видеообзор матча
13:57 Моуринью ответил на слова Конте о том, что он слишком много следит за «Челси»
13:55 Нигматуллин: «Спартак» ожидает серьёзная проверка, «Севилья» забрала много сил
13:45 Семак: «Уфа» должна была выигрывать у «СКА-Хабаровск»
13:38 Поддубский: к сожалению, не достучался, что 2:0 — очень скользкий счёт
13:26 Дубль Кротова принёс «Уфе» ничью в матче со «СКА-Хабаровск»
13:05 Хавбек «Ростова» Калачёв пропустит несколько недель из-за травмы
13:04 «Барселона» может продать трёх игроков в январе по просьбе Вальверде
12:46 «Тосно» — «Ростов»: стартовые составы на матч 14-го тура РФПЛ
12:40 Игроки сборной Чили завели общую группу в WhatsApp без Браво
12:36 Арбитр матча «Эвертон» — «Лион» поведал, что сказал недовольному Куману
12:25 Гончаренко: задача ЦСКА улучшить и качество игры, и турнирные показатели
12:23 Хиддинк – в числе возможных преемников Монтеллы на посту наставника «Милана»
12:07 Верратти признался, что впервые за пять лет думал, оставаться ли ему в «ПСЖ»
11:34 Источник: ЦСКА предложил € 1,3 млн в год лучшему бомбардиру чемпионата Турции
11:01 Стали известны трое претендентов на награду Golden Boy
10:57 Клопп: «Ливерпуль» не слишком далёк от того, как играет «Манчестер Сити»
10:55 Конте: в этом сезоне «Челси» работает на 70 % меньше
10:32 Моуринью: в том, что игроков «Манчестер Юнайтед» критикуют, виноват я
10:19 «СКА-Хабаровск» — «Уфа»: стартовые составы на матч 14-го тура РФПЛ
10:02 «Олимпиец» обыграл «Луч-Энергию» и покинул зону вылета ФНЛ
10:00 Два игрока «Тосно» не смогут сыграть с «Ростовом» из-за пунктов в контрактах
Все новости RSS
Партнерский контент